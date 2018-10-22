Израиль возобновил работу КПП на границе с Газой

Иерусалим, , 17:58 — REGNUM 21 октября министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал разрешение на возобновление работы двух КПП на границе с сектором Газа — «Керем-Шалом» и «Эрез». Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, данное решение главы оборонного ведомства связано с уменьшением числа актов агрессии и отсутствием попыток прорыва границы со стороны сторонников движения ХАМАС за минувшие выходные.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что размах протестных акций со стороны палестинцев был на этот раз значительно меньше. Возле границы с Израилем собралось около 10 тысяч жителей сектора Газа, однако они не предпринимали попыток перелезть через забор на израильскую территорию.

Стоит отметит, что транспортировка в Газу топлива через КПП «Керем-Шалом» по-прежнему находится под запретом, несмотря на то, что сам пропускной пункт возобновил свою работу. Однако данный запрет может быть снят в течение нескольких дней при условии сохранения «тишины» на приграничных территориях.