Министр финансов США прибыл в Израиль с официальным визитом

Иерусалим, , 18:54 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин прибыл с официальным визитом в Израиль. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, в ходе визита глава финансового ведомства США встретится со своим израильским коллегой Моше Кахлоном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Главной темой переговоров в рамках визита Мнучина в Израиль станет создание совместной комиссии для обновления двустороннего налогового соглашения. Данное соглашение будет предусматривать отмену двойного налогообложения. Кроме того, стороны обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, вопросы безопасности и «совместную борьбу США и Израиля с финансированием терроризма».

«Союз между Соединенными Штатами и Израилем никогда не был настолько крепок, как при президенте Трампе, — прокомментировал прибытие американской делегации Биньямин Нетаньяху, — Я ценю этот союз и укрепление отношений во всех областях — в том числе в торговле и экономике».