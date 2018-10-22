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Саакашвили рассказал о финансовой поддержке от матери

Политика

По словам бывшего украинского политика, автомашину он уже поменял на велосипед, а деловые костюмы сменил на джинсы

Саакашвили рассказал о финансовой поддержке от матери
European People's Party
Михаил Саакашвили

Амстердам, 22 октября 2018, 15:52 — REGNUM  Проживающий в настоящее время в столице Нидерландов экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что финансовую поддержку ему оказывает его мать Гиули Аласания. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

По словам бывшего украинского политика, автомашину он уже поменял на велосипед, а деловые костюмы сменил на джинсы. Саакашвили подчеркнул, что его мать достаточно зарабатывает, чтобы оказывать финансовую помощь его жене и сыну, проживающим в Грузии, и даже ему самому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в генпрокуратуре Грузии заявили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили санкционировал убийство оппозиционного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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