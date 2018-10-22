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Нетаньяху: Израиль пересмотрит соглашение об аренде земли у Иордании

Политика

Иордания заявила о возвращении себе арендованных Израилем демилитаризованных зон

Нетаньяху: Израиль пересмотрит соглашение об аренде земли у Иордании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 22 октября 2018, 19:39 — REGNUM  Иордания заявила о своем намерении не продлевать одно из приложений к иордано-израильскому мирному договору. В ответ на заявление иорданской стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен провести переговоры с правительством Иордании. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

В приложении к мирному договору, подписанному Ицхаком Рабиным и королем Хусейном в октябре 1994 года, прописано условие, предусматривающее аренду Израилем двух демилитаризованных пограничных зон. Эти два анклава до сих пор являлись символами мирного сосуществования Израиля и Иордании. Однако сейчас иорданская сторона заявляет о своем желании лишить Израиль права на «лизинг» данных территорий.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «В ближайшее время мы (Израиль) начнем переговоры с Иорданией, стремясь продлить статус пограничных территорий». При этом глава израильского правительства отметил, что, согласно условиям договора, Иордания имеет право на возвращение территорий под свой контроль.

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Зарубежная хроника
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