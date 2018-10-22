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Посол Пакистана в Кабуле отверг обвинения в поддержке талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Данное заявление было сделано в связи с участившимися обвинениями Пакистана в поддержке террористических группировок

Посол Пакистана в Кабуле отверг обвинения в поддержке талибов*
Афганистан

Кабул, 22 октября 2018, 16:47 — REGNUM  Посол Исламской Республики Пакистан в Афганистане Захид Насрулла Хан заявил, что Исламабад не оказывает никакой поддержки движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе выступления посла перед прессой.

Захид Насрулла Хан отметил, что участившиеся в адрес Исламабада обвинения в поддержке движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) безосновательны и лишь способствуют замалчиванию проблем, существующих в самом Афганистане.

Посол подчеркнул, концентрация сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных районах не означает поддержу Исламабадом боевиков.

Захид Насрулла Хан сказал, что на территории Пакистана проживает свыше двух миллионов афганских беженцев и, если кто-то из них поддерживает движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то это не вина Исламабада.

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Зарубежная хроника
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