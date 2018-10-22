Песков назвал слова Путина про «рай» аллегорией

Москва, , 15:44 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о том, что в случае ядерной войны «мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут», являются аллегорией, заявил 22 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара», — заявил Песков, добавив, что Москва не считает себя вправе наносить удар первыми.

Представитель Кремля напомним, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерной атаки на территорию страны или случае такого нападения, когда под угрозу будет поставлено существование государства.

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Напомним, 18 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи российский президент Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, заявил, что в случае начала ядерной войны агрессор будет уничтожен, а «мы как мученики попадем в рай».

При этом, подчеркнул глава государства, Россия не придерживается концепции превентивного применения ядерного оружия, однако располагает такими возможностями для ответного удара.

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