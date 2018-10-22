СБУ призвали расследовать появление плакатов с «сепаратистами» в Закарпатье

Ужгород, Украина, , 15:39 — REGNUM «В размещении скандальных бордов на Закарпатье в первую очередь нужно подозревать власти России». Об этом 22 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог-международник Дмитрий Тужанский, комментируя появление в Закарпатье билбордов с обвинениями в сепаратизме деятелей политической партии «Общество венгерской культуры Закарпатья».

«За последние четыре года на Закарпатье на украинско-венгерскую тематику был целый ряд провокаций. Это, действительно, не впервые. Проблема в том, что не находили тех, кто исполнил, и тех, кто заказал. Надо понимать, что заказчиками и заинтересованными в этой провокации могут быть спецслужбы разных стран, в первую очередь это Россия. Как ни странно, но подобные провокации сразу освещаются в центральных российских СМИ. Поэтому их в первую очередь обвиняют, и их надо подозревать», — сказал Тужанский.

По его словам, жители Закарпатья уже привыкли к провокациям в адрес венгров.

«К сожалению, к подобным провокациям уже привыкли, поэтому я бы не преувеличивал их значения. Наибольшая опасность — провокации как в феврале этого года, когда напали на офис венгерской культуры», — добавил Тужанский.

Он призвал прокуратуру и Службу безопасности Украины тщательно расследовать факты провокаций в Закарпатье.

«Логических объяснений того, кому это может быть выгодно, много… Очень много людей могут попасть под подозрение… Например, идет обострение в украинско-венгерских отношениях. Среди депутатов идет обсуждение созыва внеочередной сессии Закарпатского облсовета для принятия обращения с просьбой прекратить антивенгерскую кампанию в Украине. Это также может быть чья-то политическая игра, что также не исключено. Кроме того, началась избирательная кампания. Очевидно, что венгерская карта также будет разыгрываться разными политиками. Важно, чтобы этим вопросом занимались специальные органы — прокуратура, служба безопасности. Это их компетенция», — заявил Тужанский.

Напомним, 21 октября глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что «билборды о сепаратизме являются провокацией ФСБ России».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 октября в Закарпатье появились билборды с надписью «Остановим сепаратистов» под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона. В частности, на бордах был изображен депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово Илдика Орос.