Турция поддержит вступление Косово в Интерпол

Приштина, , 18:59 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолы устроил у себя дома в Приштине званый ужин, на котором принял своего турецкого коллегу Мевлюта Часовоглу.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», глава косовского внешнеполитического ведомства прокомментировал данную встречу следующим образом:

«После официальной встречи с министром иностранных дел и моим другом Мевлютом, вчера вечером мы вместе с членами делегации поужинали вместе в моем доме. Открытость дверей и дружелюбие являются для нас наиболее значимыми ценностями, теми ценностями, на базе которых мы всегда будем сохранять нашу дружбу, укреплять взаимное доверие и расширять партнерство. Турция станет одним из самых мощных голосов в поддержку вступления Косово в Интерпол», — написал Пацолы на своем аккаунте в Фейсбук.

Напомним, Косово рассчитывает вступить в Интерпол в ноябре этого года.