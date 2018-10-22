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Турция поддержит вступление Косово в Интерпол

Политика

Турция и Косово укрепляют дружеские отношения

Приштина, 22 октября 2018, 18:59 — REGNUM  Министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолы устроил у себя дома в Приштине званый ужин, на котором принял своего турецкого коллегу Мевлюта Часовоглу.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», глава косовского внешнеполитического ведомства прокомментировал данную встречу следующим образом:

«После официальной встречи с министром иностранных дел и моим другом Мевлютом, вчера вечером мы вместе с членами делегации поужинали вместе в моем доме. Открытость дверей и дружелюбие являются для нас наиболее значимыми ценностями, теми ценностями, на базе которых мы всегда будем сохранять нашу дружбу, укреплять взаимное доверие и расширять партнерство. Турция станет одним из самых мощных голосов в поддержку вступления Косово в Интерпол», — написал Пацолы на своем аккаунте в Фейсбук.

Напомним, Косово рассчитывает вступить в Интерпол в ноябре этого года.

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Зарубежная хроника
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