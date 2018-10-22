Эрдоган хочет больше женщин-мэров

Анкара, , 15:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что число женщин-градоначальников в его партии недостаточно, сообщает 22 октября Anadolu.

По мнению президента, число женщин должно быть пропорционально их численности в стране. Речь Эрдогана была вызвана предстоящими муниципальными выборами в государстве, которые запланированы на 2019 год.

В настоящее время среди женщин-градоначальников, принадлежащих к правящей в стране партии составляет лишь восемь человек. По мнению руководства страны — это неадекватно, однако в чем неадекватность объяснено не было.

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