МИД Казахстана прокомментировало смертельное отравление иранских моряков

Астана, , 15:36 — REGNUM Инспекция министерства сельского хозяйства Казахстана устанавливает детали и причины отравления иранских моряков в казахстанской акватории Каспийского моря, сообщает 22 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

По его словам, МИД следит за ситуацией вокруг отравления моряков. Ранее судно было направлено по маршруту Актау — Баку. В дипломатическом ведомстве отметили, что иранская сторона не обращалась в МИД по данному вопросу.

Напомним, 19 октября азербайджанские СМИ сообщили, что в больнице Баку госпитализированы 8 отравившихся иранских моряков сухогруза «Назмехр». Всего отравились 11 членов экипажа, из них трое скончались по дороге в больницу.

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