Понедельник, 22 Октября 2018 года
17:22:47 МСК

«Путин должен сидеть за столом G8» — глава правительства Италии

Политика

Также Джузеппе Конте заявил, что его предстоящий приезд в Россию важен для итальянского государства

Рим, 22 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Глава правительства Италии Джузеппе Конте предложил вернуть Россию и президента РФ Владимира Путина за стол переговоров в формате «Большой восьмерки». Об этом пишет 22 октября Newsmondo.

По его словам, поскольку Россия «играет важную роль урегулировании международных кризисов», с ней следует поддерживать диалог.

«Думаю, нам нужно двигаться в сторону возвращения формата «большой восьмерки», чтобы за столом переговоров находился Путин», — подчеркнул Конте.

Также премьер-министр Италии заявил, что его предстоящий приезд в Россию важен для итальянского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что в программу визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву входят встречи с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Читайте также: Премьер-министр Италии встретится в Москве с Путиным и Медведевым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-итальянские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить