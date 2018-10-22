«Путин должен сидеть за столом G8» — глава правительства Италии

Рим, , 15:32 — REGNUM Глава правительства Италии Джузеппе Конте предложил вернуть Россию и президента РФ Владимира Путина за стол переговоров в формате «Большой восьмерки». Об этом пишет 22 октября Newsmondo.

По его словам, поскольку Россия «играет важную роль урегулировании международных кризисов», с ней следует поддерживать диалог.

«Думаю, нам нужно двигаться в сторону возвращения формата «большой восьмерки», чтобы за столом переговоров находился Путин», — подчеркнул Конте.

Также премьер-министр Италии заявил, что его предстоящий приезд в Россию важен для итальянского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что в программу визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву входят встречи с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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