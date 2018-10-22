Президент Индонезии лично контролирует подготовку к «Our Ocean Conference»

Джакарта, , 15:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что успех организации мероприятия мирового класса докажет, что Индонезия — крупная страна, сообщает Antaranews.

Президент Индонезии с группой министров приняли участие в подготовке международной конференции по развитию океана «Our Ocean Conference 2018», которая пройдет на индонезийском острове Бали 29−30 октября.

Глава государства подчеркнул, что доверие к Индонезии со стороны международного сообщества по-прежнему сохраняется. По этой причине Джоко Видожо попросил министров представить доклад о подготовке к мероприятию.

Министр-координатор по морской политике Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что «всё готово на 95%», но многое еще предстоит доработать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что будущее Индонезии как страны-архипелага зависит от того, насколько рационально будет управление морем и морскими ресурсами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии: будущее страны зависит от управления морскими ресурсами