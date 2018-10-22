Растет число ликвидаций радикальных боевиков в Идлибе

Дамаск, , 15:25 — REGNUM Высокопоставленный полевой командир джихадистов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в прошедшие выходные на западе провинции Идлиб. Неизвестные нападавшие открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщили активисты сирийской оппозиции.

Абу Фарес Аль-Туркестани был полевым командиром группы «Джейш аль-Нухба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая входит в «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данная группа ранее несколько раз участвовала в боях с сирийской армией, в том числе и в районе авиабазы Абу-Духур. Кроме того, группа сбила в декабре 2017 года самолет L-39 сирийских ВВС, летчик которого катапультировался, но был расстрелян в воздухе.

Кроме этого, 19 октября на юго-западе провинции Идлиб на придорожном фугасе был подорван автомобиль с тремя боевиками группировки «Файлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все боевики убиты.

С тех пор как джихадисты отказались покинуть буферную зону Идлиба, число ликвидаций в провинции увеличилось в геометрической прогрессии, причем основная тяжесть этих нападений пришлась на «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).