В Костроме митингуют обманутые дольщики

Кострома, , 15:23 — REGNUM Обманутые дольщики домов «Костромагорстроя» вышли на пикет у здания администрации города, сообщает Kostroma.today. Митингующие требуют от чиновников разъяснить ситуацию с проблемными домами и возмущались «как руководитель «Костромагорстроя» Евгений Нагоров в нынешней ситуации может оставаться депутатом областной думы».

С митингующими костромичами переговорил первый заместитель главы городской администрации Олег Болоховец. По его словам, местные власти продолжают искать новых инвесторов для недостроенных домов.

Отметим, что компания «Костромагорстрой» не завершила строительство 5 многоквартирных домов: 4Б, 9А и 9Б в микрорайоне Новый город в Заволжье, дом № 11 по Рабочему проспекту и дом № 49 по улице Галичской. Местные власти нашли новых инвесторов, которые завершат строительство 2 проблемных домов: в Новом городе и на Рабочем проспекте.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали завершить строительство проблемных домов при помощи «нового механизма защиты прав дольщиков».

Суть нового механизма состоит в том, что «инвесторам, взявшим на себя обязательства завершить возведение недостроенных зданий по долевым договорам, в аренду без проведения торгов будут предоставляться земельные участки».

В пресс-службе губернатора области отмечали что, такая мера будет применяться только в крайних случаях, «когда все иные варианты по достройке объектов не принесли результата». Соответствующая законодательная инициатива была принята сразу в трех чтениях.