МИД Казахстана приступило к подготовке специальной сессии ООН в Астане

Астана, , 15:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана приступило к детальной проработке проведения специальной сессии ООН в Астане, сообщает 22 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на официального представителя ведомства Айбек Смадияров.

Дипломат отметил, что 12-й саммит форума «Азия — Европа» (АСЕМ) имел особое значение на фоне продолжающихся кризисных явлений на международной арене. Для решения накопившихся вопросов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал международное сообщество использовать площадку АСЕМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Назарбаев, выступая на форуме АСЕМ, предложил использовать Астанинскую площадку для диалога в поиске решения глобальных проблем.

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