Премьер-министр Италии призвал вернуть Россию в «большую восьмерку»

Рим, , 15:16 — REGNUM Страны Запада должны вести диалог с Россией, «большая семерка» должна снова стать «большой восьмёркой», чтобы «и Владимир Путин сидел за тем же столом», заявил премьер-министр Джузеппе Конте в понедельник, 22 октября, в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов, передает Askanews.

Конте отметил, что Россия играет важную роль в разрешении всех международных кризисов, поэтому диалог с ней крайне желателен. По словам итальянского премьера, он обратился к коллегам по «большой семерке» с такой инициативой в ходе первой же их встречи, в которой он принимал участием — летом 2018 ода.

Конте также заявил, что в ходе его визита в Москву 24 октября будут подписаны документы о «важных коммерческих соглашениях между итальянскими и российскими компаниями».

По словам итальянского премьер-министра, санкции связаны с выполнением Минских соглашений, и он согласился на их продление, но считает при этом, что санкции должны быть средством, а не самоцелью.