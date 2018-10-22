РПЦ требует от Константинополя извинений за «раны мировому православию»

Москва, , 15:12 — REGNUM Двери для диалога между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом могут быть вновь открыты. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

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По его словам, для этого Константинополь должен «осознать ошибочность своих действий» и принести извинения за нанесённый существенный ущерб мировому православию, а также будущему православия на Украине. Если это произойдёт, то в РПЦ будут рады констатировать попытку Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

А пока же, по словам Волкова, своими действиями Константинопольский патриархат на Украине поддерживает гражданский конфликт на территории страны, а также оправдывает захваты храмов экстремистами. Он отметил, что никакого осуждения действий раскольников на Украине не было.

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«Если хотя бы одна капля крови прольётся на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей», — приводит РИА Новости слова священника.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Константинопольский патриарх также заявил о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников Филарета и Макария, которая была наложена Русской православной церковью. В ответ на это Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

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