Эрдоган стал самым влиятельным мусульманином в мире

Анкара, , 15:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган занял первое место в рейтинге наиболее влиятельных мусульманских политиков мира, сообщает 22 октября Anadolu.

Исследование было осуществлено центром исламских стратегических исследований в Иордании. По мнению экспертов, заслуга Эрдогана в том, что он осуществил экономический рост Турции, а также провел конституционную реформу.

По данным мозгового центра, расположенного в Иордании, второе место по своему влиянию занимает король Саудовской Аравии Салман, третье место было отведено королю Иордании Абдалле II.

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