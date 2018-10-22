Берлин, Лондон и Париж сделали совместное заявление по делу Хашогги

Берлин, , 15:10 — REGNUM Германия, Франция и Великобритания «приняли к сведению» объяснения Саудовской Аравии о предварительных выводах расследования дела об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных трех государств. Текст заявления опубликован на сайте МИД Германии 22 октября.

«Мы принимаем к сведению объяснения Саудовской Аравии о предварительных результатах расследования. Тем не менее, существует настоятельная необходимость четко прояснить то, что произошло 2 октября, помимо гипотез, которые были сделаны в ходе расследования в Саудовской Аравии и которые должны быть подкреплены фактами, чтобы быть заслуживающими доверия», — говорится в тексте.

Три государства осуждают гибель журналиста и отмечают свой высокий приоритет защиты свободы прессы. Страны намерены поддерживать тесный контакт с властями Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия признала факт смерти оппозиционного журналиста в консульстве страны в Турции. Король и наследный принц выразили соболезнования семье Хашогги.

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