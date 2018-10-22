ДРСМД выгоден РФ, поэтому Трамп «повысил ставки» — эксперт

Москва, , 15:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «повысил ставки» заявлением о ДРСМД, заявил 22 октября профессор МосГУ Николай Платошкин в программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

«Трамп не может юридически выйти из договора, договор ратифицирован Сенатом США. Заметьте, Сенат к нам плохо относится, в прошлом году 98 из 100 сенаторов голосовали за антироссийские законы. Если бы хотели выйти — они бы наплевав на Трампа это сделали. Трамп, как бизнесмен, делает это перед визитом [помощника президента США по нацбезопасности Джона] Болтона в Москву — повышает ставки с тем, чтобы потом договориться с русскими по общему комплексу ядерных вопросов», — сказал он.

При этом сам Договор о ракетах малой и средней дальности, по оценке эксперта, больше выгоден России:

«Это ракета дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров, которой ни с территории России США не могут поразить, ни с территории США Россию. От Аляски я абстрагируюсь. Договор выгоден больше нам, по географии. Американцы могут разместить эти ракеты в Европе с подлетным временем до Москвы с подлетным временем 7−8 минут. У нас такой возможности нет. А когда мы попытались в 1962 году такие ракеты на Кубе разместить, они даже были готовы, чтобы предотвратить это, на термоядерную войну».

Напомним, 22 октября в Москве с визитом находится помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В числе прочих встреч, планируются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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