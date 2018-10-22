Бывший глава свердловского управления СКР нашёл новую работу

Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM Бывший глава свердловского управления СКР Валерий Задорин нашёл новую работу. Он стал заместителем директора по безопасности предприятия «Кузбассразрезуголь», сообщили журналистам в организации.

Предприятие, на котором сейчас работает бывший главный свердловский следователь, входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

Валерий Задорин возглавлял областное упрвление СКР в 2011—2018 годах. На время его руководство пришлось расследование громких дел, в частности, по перестрелке в Сагре, по деятельности фонда «Город без наркотиков» и т.д.

Летом 2017 года Задорин был отстранён от выполнения своих обязанностей. Поводом для этого стал скандал вокруг «борзоты» — директора предприятия, который не стал платить работникам долги по зарплате до тех пор, пока не попросил президент Владимир Путин.

Затем Задорина вернули на пост. А весной 2018-го он был уволен. Уже тогда пошли слухи о том, что он продолжит карьеру именно в структуре УГМК.