В Израиле запретят посещения заключенных, принадлежащих партии ХАМАС

Тель-Авив, Израиль, , 14:48 — REGNUM Власти Израиля одобрили законопроект по которому членам партии ХАМАС, пребывающим в тюрьмах еврейского государства, будет запрещено принимать посетителей, сообщает 22 октября Anadolu.

Под запрет попадут также визиты представителей Красного Креста или Красного Полумесяца и члены семей арестованных.

По словам израильской стороны, данное решение было принято в ответ на аналогичные решения со стороны палестинского руководства.

Напомним, в тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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