По поручению Кожемяко педагоги Приморья получат дополнительные выплаты

Владивосток, , 14:38 — REGNUM Дополнительные меры поддержки для педагогов разрабатывают в Приморье по поручению врио Губернатора края Олега Кожемяко. Об этом стало известно на рабочем совещании в понедельник, 22 октября.

В ближайшее время проект закона внесут на рассмотрение в краевой парламент.

По словам исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Приморья Надежды Кочуровой, проект закона «О мерах социальной поддержки педагогических работников сферы образования Приморского края» уже подготовлен ведомством.

«Действительно, нужно сделать рывок для привлечения кадров в систему образования. По вашему поручению мы разработали законопроект, сейчас он проходит согласование», — цитирует слова Надежды Кочуровой Общественное телевидение Приморья (ОТП).

Документ предусматривает несколько мер социальной поддержки, касающихся как молодых специалистов, так и опытных работников сферы. Так, для педагогов, которые только начинают свою карьеру, планируют единовременно выплачивать «подъемные» при приеме на работу. Их размер будет зависеть от уровня образования и местонахождения школы. Планируется выплачивать ежемесячную доплату молодым специалистам в течение первых трех лет. Также законопроект предусматривает ежемесячную компенсацию части расходов за съем жилья.

Еще одна компенсация, которую смогут получать все педагоги — оплата 25% стоимости путевки на санаторно-курортное лечение один раз в три года. Для наставников предусмотрена ежемесячная доплата в течение одного года.

Подобные меры также будут предусмотрены и для молодых специалистов-медиков.

«Олег Кожемяко поставил задачу создать в Приморье максимально привлекательные условия для привлечения специалистов в сферы здравоохранения и образования. Кадров в этих отраслях в регионе сегодня остро не хватает», — отмечает ОТП.

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