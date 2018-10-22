Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:38:35 МСК

МВД Эстонии: за полтора года около 300 граждан Украины нарушили закон

Политика

И все из-за безвизового режима

Таллин, 22 октября 2018, 14:36 — REGNUM  С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины. Из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии. Об этом сообщает новостной эстонский портал rus.err.ee со ссылкой на Министерство внутренний дел.

МВД опубликовал данную информацию в ответ на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом.

По данным Министерства, в указанный период предписание покинуть Эстонию было сделано 286 гражданам Украины.

Всего за указанный период разрешение на краткосрочную работу получили 14 959 граждан Украины. В течение того же временного отрезка 3287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство c правом на работу.

Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года в отношении находящихся в Эстонии на основании Закона об иностранцах граждан Украины было возбуждено 380 дел о проступке. В 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях — не только находился в стране без законных оснований, но еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвизовый режим с ЕС, действующий с 11 июня 2017 года, позволяет украинцам, имеющим биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Нынешняя власть Украины считает это огромным достижением и началом интеграции Украины в Европейский союз.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить