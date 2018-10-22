«Петля анаконды»: чем опасен для РФ разрыв ДРМСД

Москва, , 14:41 — REGNUM Американские ракеты малой и средней дальности являются для России «большой опасностью», заявил 22 октября член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Приостановление действия ДРСМД является для России, по словам Клинцевича, «достаточно большой опасностью, не учитывать это нельзя. Потому что у каждой из этих ракет подлетное время 5−7 минут».

«По мнению их экспертов, в случае нанесения удара по территории России, по нашим важнейшим военным, государственным, стратегическим объектам, 3−3,5 тысячи современных высокоточных боеприпасов обеспечат напрочь нейтрализацию всего ядерного потенциала», — рассказал он.

Во время исполнения данного договора возникали нюансы, которые ставили под сомнение добросовестность американской стороны.

«Вот они выпустили баллистическую ракету, которая якобы предназначена для цели. Но она может лететь как болванка, повесил боевой заряд ‑ и уже не болванка, имеет совсем другие задачи. Второй момент, мы по договору определились — Mk 41 военная пусковая установка двойного назначения, которая может быть использована как ракета противовоздушной обороны, так и как ракета ударная. Но когда они находятся на кораблях — это входит в рамки. Когда их начали переносить и размещать в районах Восточной Европы — это уже совсем другая ситуация», — рассказал член Совфеда.

Клинцевич напомнил о концепции молниеносного глобального удара и так называемой «Петли удава» («Петли анаконды»), стягивающейся вокруг России, в том числе за счет стран постсоветского пространства и бывших союзников из стран Варшавского договора.

«Они создали все условия, чтобы хлопнуть дверью, сказать «вы сами виноваты», — сказал он.

При этом разрабатываемая российская ракета 9М729, ставшая поводом для обвинений со стороны американцев о нарушении ДРСМД, находится в рамках договора, отметил эксперт.

«Причина только в том, что эту ракету они не могут перехватить», — сделал вывод Франц Клинцевич.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: Выход США из ДРСМД сделает мир опаснее — Песков