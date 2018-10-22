Глава МИД Саудовской Аравии встретился с президентом Индонезии

Джакарта, , 15:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул дело об убийстве саудовского журналиста Джамала Хашогги во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель Джубеиром, который прибыл в Джакарту 22 октября, сообщает Antaranews.

Президент Джоко Видодо выразил надежду, что расследование, проводимое правительством Саудовской Аравии, прольет свет на это дело.

В свою очередь, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что официальные лица в Эр-Рияде не знают подробностей убийства Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле или где его тело в настоящее время.

«Мы полны решимости выяснить все обстоятельства произошедшего и наказать виновных в этом убийстве», — заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Адель Джубеир также назвал убийство Джамала Хашогги ужасной трагедией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Саудовской Аравии прибудет в Джакарту с двухдневным визитом, чтобы встретится с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

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