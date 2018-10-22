Пирожки с макаронами: в Чувашии рассуждали о меню для пенсионеров

Чебоксары, , 14:24 — REGNUM Прожиточный минимум пенсионера в Чувашии повышать в 2019 году не будут. Соответствующий закон поддержан на прошедшем Госсовете республики, обсуждение которого вылилось в резкую критику со стороны оппозиции и вызвало у неё «когнитивный диссонанс» за установленные «смешные суммы» на фоне «стремления Путина улучшить жизнь пенсионера» и «дикий рост цен». Министр труда и глава комитета парламента уходили от конкретных ответов на вопросы о том, как пенсионерам прожить на предложенный прожиточный минимум, отправив депутатов изучать методику расчёта «в интернет». В ответ оппозиция предложила чиновникам и единороссам выпустить книгу рецептов, как сбалансированно питаться «на минимум» средств — например, как приговорить «пирожки с макароны, макароны с хлебом, хлеб с бобами», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев предложил оставить данную величину в 2019 году на уровне 2018 года, то есть в размере 7953 рублей, ссылаясь на данные по потребительской корзине и индекс потребительских цен. По словам министра, цены по сравнению с прошлым годом «были ниже» по тем продуктам питания, которые входят в потребительскую корзину. По расчётам, в результате число получателей социальной доплаты к пенсии снизится на 600 человек в связи с ростом пенсий — с 32,3 тыс. до 31,7 тыс. человек, а сумма расходов на доплаты к пенсии — с 740 млн до 673 млн рублей. По словам министра, в Приволжском федеральном округе только прожиточный минимум пенсионера увеличивают в Пензенской, Саратовской и Самарской областях, в остальных регионах оставляют на уровне 2018 года.

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На вопросы о том, как «где и какие продукты покупать пенсионерам, чтобы не умереть с голоду» на 7953 рубля, и сможет ли министр «выжить» на эти деньги, Сергей Димитриев сослался на «закон, методику расчёта». Припомнили и скандал в Саратовской области, где главу минтруда Наталью Соколову уволили после заявления о том, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца. При этом она даже заявила о готовности составить месячное меню пенсионера, которое при учёте скидок в продуктовых магазинах не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей.

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«Я такие вещи не комментирую. У меня нет привычки, когда кто-то что-то делал, а я должен высказывать, что-то его комментировать. Меня родители этому не учили», — всё больше раздражался Сергей Димитриев, раз от раза ссылаясь на закон, в котором «не говорится, как на него прожить».

На просьбу назвать «конкретные цифры» из потребительской корзины по ряду продуктов, отправил «на сайт минтруда». Лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков высказал мнение, что «какой-то когнитивный диссонанс получается». Пока президент России Владимир Путин стремится «улучшить жизнь пенсионера» на фоне «тяжёлой пенсионной реформы», в Чувашии «не хотят улучшать» прожиточный минимум пенсионера, который является «базовой вещью».

"Пенсионеры внимательно следят за важнейшим показателем. Все прекрасно видят, что цены дико растут. Получается, что были мы бедные, а потом нас обокрали», — отметил справоросс.

Член фракции ЛДПР Константин Степанов считает предложенный размер прожиточного минимума пенсионера «смешным» и предложил единороссам поделиться рецептами, как прожить на эту сумму старикам. Тем более, что опыт уже есть: ранее, по словам парламентария, были выпущены советы по экономии расходов на жилищно-коммунальные услуги.

«У вас там есть прекрасные советы людям, которые живут на территории Чувашской Республики. Например, в целях экономии воды пользоваться душем вместо ванны, мыть посуду другим способом, без включения проточной воды. Заделывать швы в окнах и дверях монтажной пеной — особо классный способ, мне очень понравился. Я думаю, было бы хорошей традицией в связи с тем, какие суммы вы включаете в этот прожиточный минимум, выпустить книгу рецептов — пирожки с макаронами, может быть, какие-то макароны с хлебом, хлеб с бобами. И напечатать фотографии тех, кто предлагает, а затем в ваших приёмных распространять», — предложил парламентарий.

Тут не выдержала вице-спикер Альбина Егорова (фракция «Единая Россия»), заявив, что, «естественно, ни вы, ни я не сможете прожить, для этого есть государственная поддержка по многим направлениям». «70 направлений мер социальной поддержки», уточнил министр Сергей Димитриев.

В ходе голосования законопроект поддержали 36 депутатов, шестеро были против, один воздержался.