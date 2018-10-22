Власти США хотят вернуть «классическое» определение мужчины и женщины — СМИ

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Министерство здравоохранения США готовится к отмене решения о юридическом признании существования людей третьего пола, пишет газета New York Times 21 октября.

Газета сообщила о внутреннем документе министерства здравоохранения США, в котором излагается просьба коллегам из министерств юстиции, образования и труда сформулировать новое определение пола для законодательства. Оно должно фиксировать гендерную принадлежность только по врожденным половым признакам, а в редких случаях сомнений предполагает проведение генного тестирования. Также планируется запрет юридической смены пола в течение жизни. Текст законопроекта должен быть представлен министерству юстиции для проверки законности до конца 2018 года.

Министерство здравоохранения не прокомментировало сообщение газеты. Официальные лица заявили, что они будут исполнять решения суда.

Планирующееся нововведение направлено против усилий прежней администрации Белого дома, работавшей при президенте Бараке Обаме. Она установила, что гендер — личный выбор человека, а не биологическая данность.

Федеральный конституционный суд Германии в 2017 году принял решение, согласно которому в будущем граждане ФРГ смогут выбирать для себя юридическую принадлежность к третьему полу. В этом году Всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из списка заболеваний.