Власти Турции задержали 376 мигрантов

Анкара, , 14:17 — REGNUM Миграционные службы Турции арестовали по меньшей мере 376 нелегальных мигрантов по всей территории страны, сообщает 22 октября Anadolu.

Среди задержанных были выходцы из Афганистана, Пакистана, Ирака и Ирана. Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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