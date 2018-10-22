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Власти Турции задержали 376 мигрантов

Политика

Среди задержанных были выходцы из Афганистана, Пакистана, Ирака и Ирана

Анкара, 22 октября 2018, 14:17 — REGNUM  Миграционные службы Турции арестовали по меньшей мере 376 нелегальных мигрантов по всей территории страны, сообщает 22 октября Anadolu.

Среди задержанных были выходцы из Афганистана, Пакистана, Ирака и Ирана. Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции погибли по меньшей мере два нелегальных мигранта

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