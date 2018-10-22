Точные сроки визита Путина в Саудовскую Аравию пока не определены

Москва, , 14:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Саудовскую Аравию с официальным визитом, однако сроки поездки пока не определены. Об этом 22 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии

«Как только мы согласуем по дипломатическим каналам, мы вас проинформируем», — уточнили пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков добавил, что подготовка визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается.

Ранее по теме: Песков рассказал о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в ходе российско-саудовских переговоров на высшем уровне король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну в любое удобное время. Российский лидер это предложение принял и пообещал обязательно им воспользоваться.

По словам замминистра иностранных дел России Михаила Богданова, визит в Саудовскую Аравию Путин может совершить уже в ближайшее время. Сроки визита будут зависеть от графика российского лидера.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин принял предложение саудовского короля посетить его страну