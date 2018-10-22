В появлении в Закарпатье «билбордов с сепаратистами» винят радикалов и РФ

Киев, , 13:56 — REGNUM Ве

Глава Общества венгерской культуры Закарпатья, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Василий Брензович не знает, почему его фото появилось на билбордах с обвинениями в сепаратизме. Об этом Брензович заявил 22 октября в эфире телеканала «112 Украина».

«Это не первая провокация против венгерской общины в последнее время… В прошлом году также были размещены большие плакаты против венгров. Тогда также прошло расследование, кого-то арестовали. Продолжается нагнетание обстановки на территории Закарпатья. Прокуратурой открыто уголовное дело», — рассказал Брензович.

Он допускает, что заказчиком размещения на Закарпатье билбордов с «якобы фотографиями сепаратистов выступили спецслужбы Российской Федерации».

«Что касается заказчика, у меня есть определенные сомнения, что могут найти заказчика. Возможно, это российские спецслужбы. Если это российские спецслужбы, то они очень свободно себя чувствуют. Это уже не первый раз, это какая-то система… Так как плакаты размещены в многолюдных местах Закарпатской области, можно найти исполнителей», — добавил Брензович.

Он считает, что разжигание скандалов на Закарпатье «выгодно украинским радикалам и России».

«Цель — выставлять венгров и само Закарпатье в негативном свете. Это играет на руку радикальным украинским силам, а также российским интересам», — отметил депутат.

При этом Брензович не ожидает прогресса от предстоящей встречи главы МИД Украины Павла Климкина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Не думаю, что такой компромисс можно найти. Обстоятельства очень влияют, у нас начались президентские выборы, потом выборы в парламент. Накаляется обстановка вокруг вопросов языка. В этом вопросе власти трудно идти на компромисс», — сказал Брензович.

Напомним, 21 октября прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной розни из-за появления в регионе билбордов с изображениями деятелей политической партии Общество венгерской культуры Закарпатья с антивенгерскими надписями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

«Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области… Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст. 161 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, ранее на Закарпатье насчитали более двух десятков билбордов с надписью «Остановим сепаратистов» под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства в Закарпатье. В частности, на плакатах был изображен Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово Илдика Орос.