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Макрон «настоятельно требует разъяснений» по делу Хашогги

Политика

Стороны обсудили обстоятельства, связанных с трагической гибелью саудовского журналиста Джамала Хашогги

Макрон «настоятельно требует разъяснений» по делу Хашогги
Эммануэль Макрон

Вашингтон, 22 октября 2018, 14:01 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги, сообщает Le Point.

«Стороны обсудили обстоятельства, связанных с трагической гибелью саудовского журналиста Джамала Хашогги», — заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания «настоятельно требуют разъяснений».

Пресс-секретарь президента США добавила, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон «также говорили о международных экономических вопросах и проблемах безопасности, в том числе о ситуации в Сирии и выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного с Российской Федерацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции осудил выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, так как, по мнению Эммануэля Макрона, это соглашение является гарантом стабильности в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон осудил решение Трампа выйти из ДРСМД

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Политическая жизнь Франции
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