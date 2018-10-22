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Россия и Пакистан начали совместные военные учения

Политика

Маневры продляться до 4 ноября

Исламабад, 22 октября 2018, 13:52 — REGNUM  Пакистан и Россия начали совместные военные учения, что является свидетельством возросшего уровня доверия между странами, сообщает 22 октября Anadolu.

Российские военные контингент прибыл в Пакистан для участия в совместных военных учениях «Дружба-III», отметил военный представитель пакистанской стороны генерал-майор Асиф Гафур.

Военные учения продлятся в течение двух недель и завершатся 4 ноября. Стороны проводят уже третьи совместные маневры.

Напомним, сближение между Россией и Пакистаном наметилось после охлаждения в отношениях между Вашингтоном и Исламабадом из-за вопроса с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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