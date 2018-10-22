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Выход США из ДРСМД сделает мир опаснее — Песков

Политика

Официальный представитель президента РФ подчеркнул: в Кремле категорически не согласны с тем, что российская сторона нарушает договор

Выход США из ДРСМД сделает мир опаснее — Песков
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Москва, 22 октября 2018, 13:45 — REGNUM  Намерения Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) вызывают глубокую обеспокоенность российской стороны. Об этом 22 октября заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, намерение президента США Дональда Трампа выйти из указанного договора, воплотившись в реальность, «сделает мир более опасным».

Также Песков подчеркнул, что Кремле категорически не согласны с тем, что российская сторона нарушает ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном условия продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Внешняя политика России
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