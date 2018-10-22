Лавров призвал «не гадать на кофейной гуще» о выходе США из Договора РСМД

Москва, , 13:43 — REGNUM На сегодняшний день официального уведомления Соединённых Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нет, поэтому пока не стоить «гадать на кофейной гуще». К этому призвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посоветовав дождаться решения президента США.

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«Я слышал о намерении, которое было объявлено, и слышал о реакции, в том числе в самих США, реакции достаточно противоречивой, — сказал российский министр. Поэтому сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно».

При этом Лавров отметил, что на сегодня немало тех, кто выступает в поддержку такого намерения, однако есть и достаточно большое количество тех, кто так и тех, кто считает его неправильным.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который действует между Москвой и Вашингтоном с 1987 года, президент США Дональд Трамп объявил 20 октября. Как пояснил американский лидер, поводом для такого решения стали нарушения положений соглашения со стороны России. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не допустит нарушения договора о ядерном оружии и не позволит другим разрабатывать его в то время, когда у США таких возможностей нет. Добавим, что при этом глава Белого дома заявил и о начале разработки нового оружия.

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