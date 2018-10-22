Откат к 1920-м годам – депутат Госдумы РФ о выходе США из договора РСМД

Москва, , 13:54 — REGNUM Намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) чревато опасными последствиями, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина») Об этом он заявил 22 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее обещание главы Белого дома.

«Это откат даже не к 1980-м годам, когда «Першинги» и SS-20 стояли друг напротив друга и у каждого палец на кнопке, — сказал Журавлёв. — Это откат к 1920-м годам, когда РФ была признана, но считалась исчадием ада. И от войны нас спасла лишь Великая депрессии, которая развернулась в США. Это не просто опасно, но очень опасно. И очень страшно. К этому нельзя относиться просто так».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По словам главы Белого дома, США покинут соглашение, после чего будут «разрабатывать вооружения». Кроме того, Трамп отметил, что США выходят из договора из-за «нарушения его положений Россией».