Песков объяснил слова Путина о «рае и мучениках»

Москва, , 13:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин, сказав, что в случае ядерного нападения на РФ «мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут», имел ввиду условия применения российской стороной ядерного оружия. Об этом сообщил журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «речь шла о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права на превентивный ядерный удар».

«Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас есть два условия», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что российский президент предупредил: российская доктрина допускает применение ядерного оружия либо в случае ядерной атаки на территорию РФ, либо в случае такого нападения, когда под угрозу будет поставлено существование государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия не придерживается концепции превентивного применения ядерного оружия, однако располагает такими возможностями для ответного удара, что инициаторы ядерной войны «даже раскаяться не успеют».

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