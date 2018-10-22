Местные выборы в Италии: партия Сальвини увеличила свое представительство

Больцано, Италия, , 13:34 — REGNUM Кандидат от партии «Лига» Маттео Сальвини, заместитель министра здравоохранения Маурицио Фугатти выигрывает губернаторские выборы в итальянской провинции Трентино, расположенной на северо-востоке страны на границе с Австрией, сообщает информагентство Askanews в понедельник, 22 октября.

После подсчета около 30% голосов Фугатти набирает 45,52%, кандидат от бывшей правящей Демократической партии Джорджо Тонини — 25,78%, действующий губернатор Уго Босси — 11,95%.

21 октября прошли и выборы в парламент другой провинции у австрийской границы — Больцано (вместо они составляют автономную область Альто Адидже — Южный Тироль). Правящая в провинции Народная партия Тироля набирает 41,9% голосов (на 3,5% меньше, чем на прошлых выборах), еще одно местное движение, Team K"llensperger — 15,2%.

Число голосов, поданных за «Лигу», в сравнении с прошлыми выборами увеличилось в четыре раза, партия Сальвини набирает около 11% голосов (в центре провинции, городе Больцано — 27,8%). Другие национальные партии остаются далеко позади: демократы набрали 3,8%, «Движение 5 звезд» — 2,4%, партия Сильвио Берлускони — около 1%.