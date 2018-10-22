Лавров: Москва готова к обсуждению договора СНВ-3

Москва, , 13:24 — REGNUM Москва готова обсуждать с Вашингтоном условия продления действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Элуа Дуву.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия не раз выражала готовность продлить действие указанного договора после 2021 года. Лавров подчеркнул, что российская сторона «давно и конкретно» сформулировала свои подходы как в отношении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так и в отношении договора об СНВ-3.

«Заинтересованы в том, чтобы США предоставили нам свои ответы», — подчеркнул глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что вопросы к США по действующему договору СНВ-3 должны быть сняты до того, как Россия, возможно, начнет обсуждать продление соглашения.

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