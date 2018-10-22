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Le Parisien: Макрон – 533 дня у власти

Политика

Близкие Эммануэля Макрона обеспокоены состоянием здоровья главы государства

Le Parisien: Макрон – 533 дня у власти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 22 октября 2018, 13:32 — REGNUM  По словам сторонников президента Франции Эммануэля Макрона, спустя более полутора лет на посту главы государства президент «заплатил цену», сообщает BFM TV.

Эммануэль Макрон совершил 170 поездок по Франции и 66 за границу.

«Тяжелые будни. На саммите франкофонии в Армении президент Франции сократил срок своего пребывания, чтобы вернуться в Париж и сделать кадровые перестановки. 22 октября президент отправится в Од, пострадавший от наводнения, затем в Словакию, потом в Чехию, а затем запланирована восьмидневная поездка в О-де-Франс», — заявили в близком кругу президента Франции.

Французская газета Le Parisien отмечает, что результат работы, усталость, потеря в весе заметны даже несмотря на молодой возраст Эммануэля Макрона (40 лет).

Близкие Эммануэля Макрона даже обеспокоены состоянием здоровья главы государства. По их словам, президент редко делегирует обязанности и фактически руководит Францией вместе с генеральным секретарем Елисейского дворца Алексисом Колером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит пострадавший от наводнения департамент Од 22 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон прибудет в пострадавшие от наводнения районы на юге Франции

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Политическая жизнь Франции
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