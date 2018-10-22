Партия «Зеленые» вышла на второе место по популярности в Германии

Берлин, , 13:26 — REGNUM После отличного результата на выборах в ландтаг Баварии партия «Зеленые» продолжает наслаждаться успехом: новый опрос исследовательского института Forsa вывел партию на второе место по популярности в Германии, пишет издание Die Welt 22 октября.

За «Зеленых» готов проголосовать 21% респондентов. Это всего на 6% от традиционно лидирующего блока ХДС/ХСС («Христианско-демократический» и «Христианско-социальный» союзы), набравшего 27%. На третьем месте расположилась «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 15%. Социал-демократической партии (СДПГ) досталось лишь четвертое место с 14%. Пятое место с 9% делят между собой «Левые» и Свободная демократическая партия.

При этом в компетенцию и способность ХДС/ХСС справиться с проблемами в Германии верят 18%, в компетенцию АдГ — 13%, Зеленых — 10%, СДПГ — 4%, остальные 55% опрошенных не доверяют в этом вопросе ни одной из партий.

При этом больше половины опрошенных граждан Германии (52%) считают, что успех «Зеленых» — временное явление, но 34% полагают, что в будущем это партия займет место СДПГ в роли «народной партии».

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные на имидже СДПГ негативно отразился скандал с участием политика Савсан Чебли, появившейся на фото с часами Rolex ориентировочной стоимостью €7200.

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