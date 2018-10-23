Сказался стресс? Трамп заговорил о правде как она есть

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM В преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в США 6 ноября, Дональд Трамп проводит крайне насыщенное турне по своей стране. Вынужденный лично рекламировать каждого кандидата-республиканца и рассказывая о своих успехах, Трамп по четыре раза на неделю выступает на заполненных до отказа стадионах и использует другие доступные ему средства агитации. О том, как складываются для Трампа оставшиеся до выборов недели, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Позитивные события, о которых рассказывает американский президент, оказались не единственными, с чем впредь будет ассоциироваться это предвыборное время. С неожиданных сторон Трамп получил сразу несколько ударов: сперва свои коррективы внесла погода, когда ураган «Майкл» нанес значительный ущерб ряду штатов и местному населению, а затем и из команды Трампа пришла неприятная новость. Отставка Никки Хейли, посла США в ООН и верного соратника Трампа, по его словам, была ожидаема: Хейли сообщила ему о ней еще несколько месяцев назад. И тем не менее, момент для публичного заявления был выбран явно странный, показавший, что в команде Трампа не все идеально, и есть в ней место для слабости.

До последнего Трамп пытался уходить от темы пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги, и только когда информационная волна стала слишком сильна, начал давать более-менее определенные комментарии. Тут-то, вероятно, и сказалось предвыборное переутомление, потому что Трамп заговорил неприглядную правду. И когда его спросили, какой будет реакция США в случае, если власти Саудовской Аравии все же причастны к случившему с Хашогги, Трамп ответил, что реакция, конечно, будет жесткой. Но не настолько жесткой, чтобы повредить сделанному Эр-Риядом о США оружейному заказу на 110 млрд долларов. Да и на вопрос о том, что он будет делать, если Китай и Индия проигнорируют санкции США и купят нефть у Ирана, он ответил, что об этом позаботятся…

Читайте статью Трамп разрывается на куски. Сможет ли он «позаботиться» обо всём?и другие публикации Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».