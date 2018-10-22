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Макрон осудил решение Трампа выйти из ДРСМД

Политика

По мнению главы Франции данный договор сохраняет стабильность в ЕС

Макрон осудил решение Трампа выйти из ДРСМД
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Париж, 22 октября 2018, 12:59 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает 22 октября Reuters.

«Президент республики подчеркнул важность этого договора, особенно в связи с европейской безопасностью и стратегической стабильностью», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым. Соглашение также предполагает запрет на производство и испытание новых ракет, подпадающих под условия сделки.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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