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Макрон: Договор о РСМД важен для безопасности ЕС

Политика

Он обеспечивает стабильность региона

Макрон: Договор о РСМД важен для безопасности ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 22 октября 2018, 12:53 — REGNUM  Сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности играет важную роль для безопасности ЕС, заявил 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщается со ссылкой на Елисейский дворец британское агентство Reuters.

Соответствующее заявление было распространено 22 октября администрацией главы Французской республики.

«Президент Республики подчеркнул важность этого соглашения, особенно в отношении европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — указали в Елисейском дворце.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что соглашение якобы нарушается Россией.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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