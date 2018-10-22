Патрушев начал переговоры с Болтоном в Москве

Москва, , 12:51 — REGNUM Сегодня, 22 октября, в Москве проходит встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Читайте также: Джон Болтон в конце октября летит в Москву обсуждать двусторонние отношения

Как уточнил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений между Россией и США. Патрушев намерен получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, планируется, что помощник американского лидера по нацбезопасности встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее по теме: Болтон и Патрушев встретятся для поготовки новой встречи лидеров РФ и США

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном состоялась в августе 2018 года в Женеве. На закрытых переговорах стороны затронули ряд актуальных тем, в частности российско-американские Договор по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также обсуждалась ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке, в Афганистане и на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы темы переговоров Патрушева и Болтона в Женеве