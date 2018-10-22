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Основатель правящей партии Италии предложил сократить полномочия президента

Политика

Главное из полномочий президента – пост верховного главнокомандующего

Рим, 22 октября 2018, 12:50 — REGNUM  Основатель правящей партии Италии «Движение 5 звезд» Беппе Грилло предложил сократить полномочия президента страны, передает информагентство Ansa в понедельник, 22 октября.

По Конституции формальный глава государства является главнокомандующим, подписывает принятые парламентом и правительством законы и декреты, имеет право объявлять референдум. Основные полномочия — у правительства (избирается из числа депутатов парламента после выборов) и парламента.

Представители «Движения» позже отметили, что заявление Грилло является его личной точкой зрения, а не позицией или намерением партии.

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Политическая жизнь Италии
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