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Неужели боролись против самих себя? В Польше разгорелся «газовый» скандал

Политика

Энергетическая проблема высветила раскол в правящей партии

Неужели боролись против самих себя? В Польше разгорелся «газовый» скандал
Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава, 23 октября 2018, 01:15 — REGNUM  В чем причина конфликта, который разгорелся в польской политической верхушке и какова здесь роль непродуманного риска в «диверсификации поставок энергоресурсов», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время конференции «Польша в свете кризисов» сделал заявление, ставшее причиной начала крупного скандала. На вопрос бывшего польского дипломата Витольда Юраша о том, где Польша намерена покупать газ после истечения нынешнего контракта с Газпромом, если к тому времени не завершится строительство газопровода Baltic Pipe, Чапутович ответил, что Польша купит самый дешевый газ — у США или у Германии. Однако покупка газа в Германии означает использование все того же «Северного потока — 2», на борьбу с которым Польша затратила столько усилий. А американский сжиженный газ к 2022 году, когда истечет срок российско-польского соглашения по газу, никак не успеет угнаться за ценой поставки.

Так что же получается, все попытки остановить «Северный поток — 2» были битвой Польши против собственных интересов?

Читайте статью В коридорах польской власти опасно запахло газом и другие публикации Станислава Стремидловского о польской политике и экономике.

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