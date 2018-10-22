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Израильские военные убили палестинца

Политика

Власти утверждают, что это была самооборона

Израильские военные убили палестинца
Palestine Solidarity Project
Палестинцы

Тель-Авив, Израиль, 22 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля убили палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 22 октября Anadolu.

По словам израильской стороны, военные открыли огонь после того, как палестинец напал на них с ножом в руках, таким образом, убийство было мерой необходимой для самообороны.

Напомним, за последние месяцы отношения между Палестиной и Израилем значительно осложнились. Массовые акции протеста, в ходе которых были убиты по меньшей мере 150 палестинцев были вызваны решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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