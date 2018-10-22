Фото политика из СДПГ с часами Rolex вызвало негодование жителей Германии

Берлин, , 12:43 — REGNUM Фотография 2014 года с изображением высокопоставленного деятеля Социал-демократической партии Германии (СДПГ), государственного секретаря по вопросам гражданства и международных отношений Савсан Чебли с часами Rolex на руке спровоцировала скандал, передает телеканал N-TV.

Старое фото Чебли, 40-летней уроженки Берлина из пакистанской семьи, мусульманки, вызвало бурю негодования среди пользователей интернета. Ее обвиняют в том, что она тратила в своих интересах деньги налогоплательщиков. Стоимость часов на фото оценили в €7200. Многочисленный фотомонтаж с использованием фото послужил кампании против СДПГ, которая теряет в различных опросах все больше сторонников.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в ландтаг Баварии 14 октября СДПГ провалилась со второго на пятое место, в опросах федерального уровня партия также уступает свои позиции «Зеленым» и «Альтернативе для Германии».

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