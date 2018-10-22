«Батькивщина» и «Оппоблок» готовы заблокировать решение о подорожании газа

Киев, , 12:22 — REGNUM Украинские парламентские фракции «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» требуют провести внеочередное заседание парламента, чтобы ввести мораторий на повышение цен на газ.

В частности, 20 октября депутат, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала депутатов всех уровней восстать против решения президента Украины Петра Порошенко повысить тарифы на газ для населения.

«Мы обратились к спикеру Андрею Парубию с требованием провести внеочередное заседание Верховной Рады. Если депутаты, которых украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному из них больше не давать путевки в органы власти. Повышение тарифов — это реальная разрушение жизни украинский», — сказала Тимошенко.

Она напомнила, что на Украине нельзя устанавливать европейские тарифы на газ, поскольку доходы украинцев в 16 раз ниже европейских. Тимошенко отметила, что себестоимость украинского газа, учитывая ренту, транспортировку, налоги — максимум 80−90 долл. за 1 тыс. кубометров.

«Во-первых, двух стран ЕС с одинаковой ценой на газ не существует. Тарифы на газ, на воду, на тепло устанавливаются в каждой стране с учетом того, сколько способны платить потребители, сколько потянет народ», — рассказала Тимошенко.

Кроме того, депутат, сопредседатель фракции «Оппоблок» Александр Вилкул также потребовал провести внеочередное заседание Рады, чтобы отменить решение правительства о повышение на 23,5% цен на газ. Он сообщил, что уже внес на рассмотрение парламента проекты постановлений о запрете повышения тарифов №9142, и о снижении тарифов №8567.

«По соотношению «доходы семьи/расходы на коммуналку» украинцы уже тратят больше всех в Европе. Парламент должен провести внеочередное заседание и принять постановление о запрете очередного повышения цены на газ… Эта власть работает как воры — когда садится солнце: ночью принимают госбюджет, вечером поднимают цену на газ», — написал Вилкул на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Напомним, 19 октября МВФ сообщили, что Украина и фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».